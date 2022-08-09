В результате взрывов в Сакском районе Крыма погиб один человек

По данным крымского минздрава, в результате взрывов пострадали пятеро.

В результате взрывов в Сакском районе Крыма погиб один человек. Об этом со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова сообщило ТАСС .

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сказал Аксенов. Отмечается, что погибший — гражданский человек.

В федеральном минобороны заявили, что на территории аэродрома Саки в районе Новофедоровки сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным крымского минздрава, в результате взрывов пострадали пятеро.

Сообщалось, что из-за ЧП в районе объявили эвакуацию. Позже эту информацию опроверг Аксенов.