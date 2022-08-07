Появилось видео нападения блогера Литвина на футбольного судью в Рязани

Опубликовано видео конфликта, который устроил блогер Михаил Литвин на рязанском стадионе «Спартак». Запись обнародовал сам блогер в своем Telegram-канале.

Опубликовано видео конфликта, который устроил блогер Михаил Литвин на рязанском стадионе «Спартак». Запись обнародовал сам блогер в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что Литвин бросается на арбитра, но ему пытаются помешать мужчины.

Напомним, в субботу, 30 июля, после футбольного матча «Рязани» и «Сахалинца» блогер-миллионник и основатель клуба Михаил Литвин ударил главного арбитра из-за назначенного пенальти. Литвина оштрафовали на 300 тысяч рублей и дисквалифицировали на полтора года во всех соревнованиях под эгидой РФС. После этого блогер попросил у подписчиков денег на оплату штрафа.