Матч футбольных клубов «Рязань» и «Арсенал-2» пройдет на нейтральном поле

Такие меры применили из-за инцидента, который случился 30 июля во время матча третьего тура. Тогда рязанские футболисты играли со спортсменами из «Сахалинца». Игрок команды соперников Михаил Литвин ударил судью после окончания встречи.

Матч футбольных клубов «Рязань» и «Арсенал-2» пройдет на нейтральном поле. Информация об этом в пятницу, 5 августа, появилась на официальной странице рязанского ФК.

Соответствующее решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Уточняется, что к Рязани применили штрафные санкции: один домашний матч пройдет на нейтральном поле в другом городе. Это будет игра седьмого тура «Рязань» — «Арсенал-2», которая состоится 21 августа. Точное место проведения матча неизвестно.

Также рязанский футбольный клуб обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей «За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча».

Такие меры применили из-за инцидента, который случился 30 июля во время матча третьего тура. Тогда рязанские футболисты играли со спортсменами из «Сахалинца». Игрок команды соперников Михаил Литвин ударил судью после окончания встречи. После этого Литвина на полтора года дисквалифицировали во всех футбольных соревнованиях и оштрафовали на 300 тысяч.