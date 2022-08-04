В рязанском минтрансе рассказали об отсутствии средств на капремонт дороги в Скопинском районе

Уже два года власти не могут провести капитальный ремонт дороги в Скопинском районе, несмотря на многочисленные жалобы водителей. Местные жители отметили, что ямочный ремонт оказался не эффективен.

В рязанском минтрансе рассказали об отсутствии средств на капремонт аварийного участка дороги в Скопинском районе. Информация об этом появилась в соцсети.

Речь идет о дороге «Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области». Часть дорожного полотна находится в Рязанской области и покрыта большими ямами.

В региональном минтрансе пояснили, что капремонт необходим, но пока средств на него нет.

«На дороге „Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области“ провели ямочный ремонт по селу Клекотки включительно. На оставшемся участке дороги протяженностью пять километров ямочный ремонт продолжим. Срок окончания работ III квартал. Понимаем что данная мера является временной для обеспечения проезда и необходим полноценный ремонт. Изыскиваем возможность профинансировать эти работы в последующие плановые периоды», — говорится в сообщении.

Напомним, что уже два года власти не могут провести капитальный ремонт дороги в Скопинском районе, несмотря на многочисленные жалобы водителей. Местные жители отметили, что ямочный ремонт оказался не эффективен.