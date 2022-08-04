Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
28°
Птн, 05
29°
Сбт, 06
29°
ЦБ USD 60.24 0.08 04/08
ЦБ EUR 61.12 -0.15 04/08
Нал. USD 63.25 / 62.29 04/08 12:30
Нал. EUR 65.96 / 63.35 04/08 11:40
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
5 157
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
6 157
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
11 405
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 619
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В рязанском минтрансе рассказали об отсутствии средств на капремонт дороги в Скопинском районе
Уже два года власти не могут провести капитальный ремонт дороги в Скопинском районе, несмотря на многочисленные жалобы водителей. Местные жители отметили, что ямочный ремонт оказался не эффективен.

В рязанском минтрансе рассказали об отсутствии средств на капремонт аварийного участка дороги в Скопинском районе. Информация об этом появилась в соцсети.

Речь идет о дороге «Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области». Часть дорожного полотна находится в Рязанской области и покрыта большими ямами.

В региональном минтрансе пояснили, что капремонт необходим, но пока средств на него нет.

«На дороге „Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области“ провели ямочный ремонт по селу Клекотки включительно. На оставшемся участке дороги протяженностью пять километров ямочный ремонт продолжим. Срок окончания работ III квартал. Понимаем что данная мера является временной для обеспечения проезда и необходим полноценный ремонт. Изыскиваем возможность профинансировать эти работы в последующие плановые периоды», — говорится в сообщении.

Напомним, что уже два года власти не могут провести капитальный ремонт дороги в Скопинском районе, несмотря на многочисленные жалобы водителей. Местные жители отметили, что ямочный ремонт оказался не эффективен.