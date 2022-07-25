«Дорогу нужно перекрывать». Рязанцы требуют отремонтировать опасный участок трассы

Речь идет о дороге «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области». Часть трассы находится в Рязанской области и именно она покрыта огромными ямами.

В редакцию РЗН. инфо обратился читатель. Мужчина рассказал, что уже два года власти не могут провести капитальный ремонт дороги в Скопинском районе, несмотря на многочисленные жалобы водителей.

«Ездить невозможно там, дорогу нужно перекрывать», — заявил он.

Речь идет о дороге «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области». Часть трассы находится в Рязанской области и именно она покрыта огромными ямами. По словам собеседника, в Тульской области дорога уже «хорошая, ровная».

Как рассказал местный житель, в 2019 году на изрытый ямами участок обратила внимание Скопинская межрайонная прокуратура. Она обратилась с иском к дирекции дорог Рязанской области, потребовав привести участок в нормативное состояние.

Позже прокуратура отозвала заявление. Местный житель отметил, что, скорее всего, это было сделано из-за обещания дирекции дорог провести ямочный ремонт. Однако позже выяснилось, что он не эффективен.

Несмотря на это, по словам мужчины, в 2022 году на участке дороги вместо капитального вновь запланировали проведение ямочного ремонта.

«В официальном ответе от министерства транспорта Рязанской области сообщалось, что ямочный ремонт пройдет в июне-июле 2022 года от села Клекотки до Тульской области. 24 июля рабочие доделали отрезок дороги в селе Клекотки. После этого технику убрали. В телефонном разговоре с куратором Скопинского района в ДДРО было сказано, что данный участок дороги будет рассмотрен в сентябре, если хватит денег, а пока будут делать школьные маршруты на других дорогах. Напомню, в 2021 году также обещали сделать в сентябре, но денежные средства закончились и участок остался без ремонта!», — посетовал местный житель.

Собеседник вспомнил, что в 2021 году на этом участке дороги погиб водитель. Он выразил беспокойство, что может произойти схожий случай. Также мужчина рассказал, что Скопинская межрайонная прокуратура вновь подала иск на дирекцию дорог Рязанской области. В этот раз — с требованием провести не ямочный, а капитальный ремонт. Пока судебное заседание дважды переносилось.

Тем временем, местные жители продолжают публиковать в социальной сети посты о необходимом ремонте дороги.

Собеседник надеется, что широкая огласка проблемы принесет результат и ускорит проведение капитального ремонта.