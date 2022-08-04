В рязанские гостиницы поступили сообщения о минировании

В частности, речь шла о комплексе «Амакс».

В рязанские гостиницы поступили сообщения о минировании. Об этом РЗН. инфо сообщили источники в четверг, 4 августа.

В частности, речь шла о гостиничном комплексе «Амакс». По словам собеседника, сотрудников отеля вывели на улицу. На данный момент на месте ждут приезда кинологов. Позже РЗН. инфо опубликовал фотографии с места эвакуации.

При этом, как сообщили источники, подобные звонки поступили во все гостиницы города.