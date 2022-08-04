Очевидцы рассказали подробности эвакуации из рязанской гостиницы

Инцидент произошел в четверг, 4 августа.

Очевидцы рассказали РЗН. инфо подробности эвакуации из рязанской гостиницы «Старый город».

По их словам, людей вывели на улицу в четверг, 4 августа, примерно в 8:30. Им сообщили, что здание заминировано. Также вышедшим сказали, что их не будут пускать в комплекс до приезда кинологов (по состоянию на 10:40 этого не произошло).

Напомним, сообщения о минировании рязанских гостиниц появились в четверг, 4 августа. В частности, речь шла о здании конгресс-отеля «Амакс». Также в сети появились фотографии с места эвакуации.