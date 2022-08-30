РИА Новости: с мужем пропавшей рязанки Логуновой работают силовики

Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

С мужем пропавшей рязанки Логуновой работают силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Источник сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении Елены Логуновой силовики проводят оперативно-следственные мероприятия с участием ее супруга.

Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.