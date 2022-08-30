Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
29°
Срд, 31
25°
Чтв, 01
16°
ЦБ USD 60.37 0.01 31/08
ЦБ EUR 60.58 0.62 31/08
Нал. USD 63.05 / 66.7 30/08 18:13
Нал. EUR 63.75 / 66.8 30/08 18:13
Новости
Публикации
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
1 час назад
126
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
10 часов назад
555
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
2 985
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
5 367
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
РИА Новости: с мужем пропавшей рязанки Логуновой работают силовики
Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

С мужем пропавшей рязанки Логуновой работают силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Источник сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении Елены Логуновой силовики проводят оперативно-следственные мероприятия с участием ее супруга.

Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.