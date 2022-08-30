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Муж пропавшей рязанки Логуновой оказал сопротивление при задержании
Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа, около 06:30 в доме на улице Гоголя, где он жил.

Муж пропавшей рязанки Логуновой оказал сопротивление при задержании. Об этом пишет издание «Вид Сбоку» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа, около 06:30 в доме на улице Гоголя, где он жил. Мужчина оказал сопротивление и попытался сбежать.

Также соседи пропавшей Елены Логуновой рассказали, что около 08:30 утра видели дедушку Александра Логунова. Сотрудники правоохранительных органов вели Николая Купряшова в подъезд дома на улице Черновицкой, где раньше Елена жила со своим мужем Александром.

Адвокат Логунова Иван Беззубцев заявил, что супруга пропавшей рязанки похитили.