Муж пропавшей рязанки Логуновой оказал сопротивление при задержании
Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа, около 06:30 в доме на улице Гоголя, где он жил.
Муж пропавшей рязанки Логуновой оказал сопротивление при задержании. Об этом
Сообщается, что Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа, около 06:30 в доме на улице Гоголя, где он жил. Мужчина оказал сопротивление и попытался сбежать.
Также соседи пропавшей Елены Логуновой рассказали, что около 08:30 утра видели дедушку Александра Логунова. Сотрудники правоохранительных органов вели Николая Купряшова в подъезд дома на улице Черновицкой, где раньше Елена жила со своим мужем Александром.
Адвокат Логунова Иван Беззубцев заявил, что супруга пропавшей рязанки похитили.