Адвокат Логунова заявил, что супруга пропавшей рязанки похитили

Супруга пропавшей рязанки задержали по подозрению в убийстве.

Адвокат Логунова Иван Беззубцев заявил, что супруга пропавшей рязанки похитили. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

«Сегодня, в 6 часов 37 минут, Александр Логунов был похищен неизвестными лицами. По этому поводу родителями было подано заявление в полицию, однако до настоящего времени в 10 часов 50 минут, местонахождение Логунова Александра не известно», — сказал Беззубцев.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С того дня о ней ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что супруга пропавшей задержали по подозрению в убийстве.