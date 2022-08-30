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Мать Елены Логуновой прокомментировала задержание ее мужа
По словам Наталии Кошелевой, ей позвонили и сообщили о задержании Александра Логунова 30 августа.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой прокомментировала РЗН. инфо задержание ее мужа.

По словам Наталии Кошелевой, ей позвонили и сообщили о задержании Александра Логунова 30 августа.

«Никакой информацией не обладаю, почему его все же решили задержать. Но хорошо, что дело сдвинулось, давно пора. Надеюсь, что это просто так не закончится», — рассказала мать Елены Логуновой.

Напомним, Александра Логунова задержали по подозрению в убийстве. Его адвокат заявил, что супруга пропавшей рязанки похитили.