Мать Елены Логуновой прокомментировала задержание ее мужа
По словам Наталии Кошелевой, ей позвонили и сообщили о задержании Александра Логунова 30 августа.
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой прокомментировала РЗН. инфо задержание ее мужа.
По словам Наталии Кошелевой, ей позвонили и сообщили о задержании Александра Логунова 30 августа.
«Никакой информацией не обладаю, почему его все же решили задержать. Но хорошо, что дело сдвинулось, давно пора. Надеюсь, что это просто так не закончится», — рассказала мать Елены Логуновой.
Напомним, Александра Логунова задержали по подозрению в убийстве. Его адвокат заявил, что супруга пропавшей рязанки похитили.