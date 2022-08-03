Жителя Захаровского района, обвиняемого в убийстве жены, заключили под стражу

Трагедия произошла в воскресенье, 31 июля.

Жителя Захаровского района, обвиняемого в убийстве жены, заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении следкома .

Трагедия произошла в воскресенье, 31 июля. В частном доме обнаружили труп 43-летней женщины с колото-резаной раной в области передней поверхности грудной клетки. Следствие установило, что травмы ей нанес 63-летний муж. Пара поссорилась на фоне распития алкоголя.

Мужчину заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.