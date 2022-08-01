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В Захаровском районе пенсионер зарезал свою жену
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Захаровском районе пенсионер зарезал свою жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В воскресенье, 31 июля, в частном доме нашли тело 43-летней женщины с колото-резанными ранами на груди. Оперативники установили, что рязанку зарезал ее муж, 63-летний пенсионер. Пара употребляла алкоголь, после чего поссорилась.

Мужчину задержали, он во всем признался. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).