Диагноз Анатолия Чубайса подтвердился

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию европейской клиники. У него внезапно начали отниматься руки и ноги. Врачи подозревали, что у него начался синдром Гийена-Барре.

Диагноз Анатолия Чубайса подтвердился. Об этом в среду, 3 августа, написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию европейской клиники. У него внезапно начали отниматься руки и ноги. Врачи подозревали, что у него начался синдром Гийена-Барре.

Диагноз подтвердился. Врачам удалось стабилизировать состояние Чубайса. Он по-прежнему находится в реанимации, у него плохо работают руки и ноги, не закрывается глаз и частично парализовало лицо.

Справка:

Синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание, при котором котором «иммунная система человека поражает собственные периферические нервы». Может вызывать дыхательную недостаточность, повреждение сердечно-сосудистой системы, частичный отказ двигательной системы.