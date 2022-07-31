Анатолий Чубайс попал в реанимацию европейской клиники
Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем
«Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак о самочувствии экс-главы «Роснано».
По ее словам, сам Чубайс сообщил, что госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена-Барре», его состояние средней тяжести.
При синдроме Гийена-Барре иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.