Стало известно, что будет курировать Артем Никитин после назначения Шваковой
Зампред Артем Никитин будет курировать сферу цифрового развития и спорта в регионе.
Никитин будет курировать деятельность региональных минцифры, минэкономразвития, министерства физкультуры и спорта, главного управления ЗАГСа.
Он будет вести вопросы развития связи и информационных технологий, инвестиционной политики и развития туризма, физической культуры и спорта, организации государственной регистрации актов гражданского состояния в Рязанской области и другие вопросы, относящиеся к полномочиям курируемых центральных исполнительных органов госвласти Рязанской области.
Ранее Никитин курировал работу рязанского министертсва финансов.
Напомним, также саратовской чиновнице Юлии Шваковой поменяли должность в облправительстве.