Вице-губернатор Артем Бранов стал курировать работу рязанского минфина вместо Артем Никитина
Вице-губернатор Артем Бранов стал курировать работу рязанского министертсва финансов. Соответствующее распоряжение врио губернатора официально опубликовали в среду, 27 июля.
Согласно документу, помимо аппарата правительства Артем Барнов стал курировать работу минфина и вести вопросы реализации финансовой, бюджетной, кредитной, налоговой политики Рязанской области.
Ранее этим занимался зампред Артем Никитин.