Организаторы «Подбелки» сообщили, что фестиваль состоится

В пятницу, 26 августа, на улице Почтовой состоится фестиваль «Подбелка». Мероприятие начнется в 17:00. Всего на Почтовой установят четыре сцены, пятую смонтируют на Лыбедском бульваре. Ее отдадут этно-и фолк-исполнителям.
На двух других больших сценах — за памятником Ленина и Главпочтамтом хедлайнерами выступят Esenin Street и «Джин-Тоник».
Расписание праздника можно посмотреть по ссылке.
Ранее мэр Рязани Елена Сорокина сообщила о переносе основного празднования Дня города с субботы, 27 августа, на сентябрь. Решение приняли из-за лесных пожаров.
Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».
Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».
Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».
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