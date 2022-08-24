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Марину Кауркину назначили исполняющей обязанности министра культуры Рязанской области
В разные годы она руководила рязанской филармонией и информационно-аналитическим центром культуры и туризма.

Марину Кауркину назначили исполняющей обязанности министра культуры Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Также изменения зафиксированы на сайте облправительства. Отметим, что на портале регионального минкульта главой ведомства по-прежнему числится Виталий Попов.

Ранее Марина Кауркина занимала должность заместителя министра. В разные годы она руководила рязанской филармонией и информационно-аналитическим центром культуры и туризма.

Напомним, о том, что Виталий Попов покинет пост главы регионального минкульта, стало известно в августе.