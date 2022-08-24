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Малков пообещал Путину ликвидировать лесные пожары в течение двух недель
Он также добавил, что оперативно тушить пожары мешает неблагоприятная погода.

Врио главы региона Павел Малков пообещал, что в Рязанской области ликвидируют лесные пожары в течение одной-двух недель. Об этом в среду, 24 августа, он доложил президенту Владимиру Путину, передали РИА Новости.

По словам Малкова, лесной пожар планируют локализовать в течение двух-трех дней, а полностью ликвидировать — в течение одной-двух недель.

«Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трех дней, и ликвидирован в срок от одной до двух недель», — сказал Малков.

Врио главы региона также заявил, что оперативно тушить пожары мешает неблагоприятная погода: сильный ветер, отсутствие осадков.

«Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Погода крайне неблагоприятная: днем температура доходит до 33 градусов, достаточно сильный ветер, вчера в зоне распространения пожара доходил до 17-18 метров в секунду. Осадков не было и в ближайшее время не ожидается», — сказал Малков.