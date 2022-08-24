Появились кадры сгоревшей от лесного пожара под Рязанью техники
Фото РЗН. инфо прислали читатель в среду, 24 августа.
Появились кадры сгоревшей от лесного пожара под Рязанью техники. Фото РЗН. инфо прислали читатель в среду, 24 августа.
Кадры сделаны около поселка Голованово. По словам автора фото, машина застряли на песчаной дороге и не смогли уехать от огня.
«Лесной пожар, возможно, не повредил бы эти машины, если бы они там не застряли в песке на дороге, которую нам в Головановку не делают и никогда не делали», — озвучил свою версию произошедшего рязанец.
Ранее сообщалось, что лесной пожар повредил восемь автомобилей дорожных служб Москвы.
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