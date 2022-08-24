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Появились кадры сгоревшей от лесного пожара под Рязанью техники
Фото РЗН. инфо прислали читатель в среду, 24 августа.

Появились кадры сгоревшей от лесного пожара под Рязанью техники. Фото РЗН. инфо прислали читатель в среду, 24 августа.

Кадры сделаны около поселка Голованово. По словам автора фото, машина застряли на песчаной дороге и не смогли уехать от огня.

«Лесной пожар, возможно, не повредил бы эти машины, если бы они там не застряли в песке на дороге, которую нам в Головановку не делают и никогда не делали», — озвучил свою версию произошедшего рязанец.

Ранее сообщалось, что лесной пожар повредил восемь автомобилей дорожных служб Москвы.

Фото Виктора Егерева

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