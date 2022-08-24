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Лесной пожар под Рязанью повредил восемь автомобилей дорожных служб Москвы
Об этом сообщил Telegram-канал столичного городского хозяйства.

Лесной пожар под Рязанью повредил восемь автомобилей дорожных служб Москвы. Об этом в среду, 24 августа, сообщил Telegram-канал столичного городского хозяйства.

«Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены 8 автомобилей дорожных служб столицы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.