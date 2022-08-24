Лесной пожар под Рязанью повредил восемь автомобилей дорожных служб Москвы
Об этом сообщил Telegram-канал столичного городского хозяйства.
Лесной пожар под Рязанью повредил восемь автомобилей дорожных служб Москвы. Об этом в среду, 24 августа, сообщил Telegram-канал столичного городского хозяйства.
«Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены 8 автомобилей дорожных служб столицы», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.