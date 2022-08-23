Руководителем ликвидации ЧС в Рязанской области назначали Анну Рослякову

Руководителем ликвидации ЧС в Рязанской области назначили первого зампреда правительства Анну Рослякову. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Согласно документу, границы зоны чрезвычайной ситуации — границы Клепиковского, Рязанского и Спасского муниципальных районов Рязанской области. Главам администраций муниципальных образований, граничащих с этими районами, рекомендовано ввести режим повышенной готовности, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привести при необходимости силы и средства звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
Кроме того, поручено вице-губернатору области Артему Бранову организовать работы по оценке нанесенного материального ущерба и министру финансов Марине Наумовой в установленном порядке рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства области на ликвидацию последствий ЧС.
Напомним, в понедельник, 22 августа, врио губернатора Павел Малков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.