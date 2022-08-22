В Рязанской области ввели режим ЧС

В понедельник, 22 августа, врио губернатора Павел Малков решил ввести в Рязанской области режим Ч. С. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», — говорится в сообщении.

Малков отметил, что обстановка в регионе остается напряженной. По его словам, площадь, пройденная огнем, увеличивается. По данным «Авиалесоохраны», речь идет о 8-9 тысячах гектаров.

Врио губернатора добавил, что на тушении задействованы «огромные силы!

«По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до 9 тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам», — говорится в сообщении.