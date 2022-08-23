Площадь лесных пожаров под Рязанью за сутки увеличилась на 850 гектаров
Об этом сообщили в экстренных службах.
Площадь лесных пожаров под Рязанью за сутки увеличилась на 850 гектаров. Об этом во вторник, 23 августа,
По состоянию на понедельник, 22 августа, площадь лесных пожаров составляла 8.62 тысячи гектаров. По состоянию на вторник, 23 августа, площадь пожаров достигла 9,47 тысячи гектаров. Тем самым площадь увеличилась почти на 850 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, во вторник на землях лесного фонда действуют два пожара на площади 7,47 тысячи гектаров.
Ранее рязанцам назвали сроки окончания лесных пожаров в регионе.