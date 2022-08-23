Рязанцам назвали сроки окончания лесных пожаров в регионе

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в скором времени удастся победить стихию.

Рязанцам назвали сроки окончания лесных пожаров в регионе. Разъяснение во вторник, 23 августа, дал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передали РИА Новости.

По его словам, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области продлится еще несколько дней.

«Я думаю, что еще несколько дней эта ситуация продлится, от нее никуда не уйти, потому что погодные условия очень сложные и не позволяют резко все стабилизировать, но с каждым днем ситуация становится все меньше и меньше», — сказал Бирюков.

Он также добавил, что в настоящее время осталось потушить три очага возгорания, и выразил уверенность, что скоро удастся победить стихию.