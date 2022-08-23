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Малков выразил надежду, что огонь удастся потушить в ближайшее время
«Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении», − добавил Павел Малков.

Врио губернатора Павел Малков подвел итоги тушения лесных пожаров под Рязанью. Пост об этом во вторник, 23 августа, он опубликовал на личной странице во «Вконтакте».

По его словам, группировку для тушения пожара усилили. Работы продолжатся и ночью.

«Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено», — сказал Малков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео тяжелой техники, которая работает на месте тушения пожаров.