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Собянин опубликовал видео, как работает тяжелая техника на месте лесных пожаров под Рязанью
Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео, как работает тяжелая техники на месте лесных пожаров под Рязанью. Кадры во вторник, 23 августа, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Тяжелая техника активно работает по отсечению очагов пожара в Рязани», — говорится в подписи к видео.

Напомним, Сергей Собянин прибыл в поселок Деулино в понедельник, 22 августа. Он облетел на вертолете территорию лесных пожаров под Рязанью.