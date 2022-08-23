Собянин опубликовал видео, как работает тяжелая техника на месте лесных пожаров под Рязанью
Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео, как работает тяжелая техники на месте лесных пожаров под Рязанью. Кадры во вторник, 23 августа, он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Тяжелая техника активно работает по отсечению очагов пожара в Рязани», — говорится в подписи к видео.
Напомним, Сергей Собянин прибыл в поселок Деулино в понедельник, 22 августа. Он облетел на вертолете территорию лесных пожаров под Рязанью.