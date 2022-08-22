За сутки в Рязанской области площадь лесных пожаров, пройденная огнем, осталась прежней
За сутки в Рязанской области не увеличилась площадь лесных пожаров, пройденная огнем. Об этом сообщил сайт «Авиалесоохраны».
По состоянию на 00:00 22 августа в Рязанской области проводились работы по тушению двух пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем в 7 470 гектаров, одного пожара на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем в 45 гектаров и двух пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем в 1 101 гектар (национальный парк «Мещерский»).
Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров.
Ранее в соцсети появилось видео с пожарной техникой, направляющейся в Рязань.