Опубликовано видео с колонной пожарной техники, направляющейся в Рязанскую область
Опубликовано видео с колонной пожарной техники, направляющейся в Рязанскую область. Ролики опубликовал RZN Life.
Технику засняли утром в понедельник, 22 августа.
Также очевидец прислал РЗН. инфо видео с машинами, которые едут в сторону Рязани.
«Это только небольшая часть машин „Водоконала“, которая едет в сторону Рязани», — прокомментировал автор ролика. По словам очевидца, номера московские. Также на трассе он заметил машины МЧС.
Ранее в соцсети появились кадры последствий лесного пожара в окрестностях поселка Деулино.
Напомним, жителей двух населенных пунктов эвакуировали.