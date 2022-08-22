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Опубликовано видео с колонной пожарной техники, направляющейся в Рязанскую область

Опубликовано видео с колонной пожарной техники, направляющейся в Рязанскую область. Ролики опубликовал RZN Life.

Технику засняли утром в понедельник, 22 августа.

Также очевидец прислал РЗН. инфо видео с машинами, которые едут в сторону Рязани.

«Это только небольшая часть машин „Водоконала“, которая едет в сторону Рязани», — прокомментировал автор ролика. По словам очевидца, номера московские. Также на трассе он заметил машины МЧС.

Ранее в соцсети появились кадры последствий лесного пожара в окрестностях поселка Деулино.

Напомним, жителей двух населенных пунктов эвакуировали.