Полицейские задержали рецидивиста, укравшего велосипед из подъезда рязанского ЖК

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали рецидивиста, укравшего велосипед из подъезда рязанского Ж. К. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница дома на улице Полина и рассказала, что из подъезда ее дома пропал велосипед. Накануне женщина оставила транспортное средство в подъезде и пристегнула его противоугонным тросиком. Утром она увидела перерезанный тросик, а велосипед пропал.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен 22-летний сасовец, который последнее время живет в Рязани. Ранее он уже был судим за угон автотранспорта, кражу, грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В воскресенье, 21 августа, патрульные полицейские заметили подходящего под описание молодого человека на улице Княжье Поле. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.