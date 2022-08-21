Похититель велосипеда в рязанском ЖК попал на видео
По словам местной жительницы, инцидент произошел утром 17 августа в ЖК «Метропарк».
Похититель велосипеда в рязанском ЖК попал на видео. Информацию разместили в группе
По словам местной жительницы, инцидент произошел утром 17 августа в ЖК «Метропарк». Неизвестный мужчина украл велосипед и попал на камеру видеонаблюдения.
Рязанка рассказала, что это уже не первый случай кражи в данном жилом комплексе. Женщина отметила, что фото и видеоматериалы направила в полицию.
Официальная информация уточняется.
Фото