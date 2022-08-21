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Похититель велосипеда в рязанском ЖК попал на видео
По словам местной жительницы, инцидент произошел утром 17 августа в ЖК «Метропарк».

Похититель велосипеда в рязанском ЖК попал на видео. Информацию разместили в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

По словам местной жительницы, инцидент произошел утром 17 августа в ЖК «Метропарк». Неизвестный мужчина украл велосипед и попал на камеру видеонаблюдения.

Рязанка рассказала, что это уже не первый случай кражи в данном жилом комплексе. Женщина отметила, что фото и видеоматериалы направила в полицию.

Официальная информация уточняется.

Фото Ольги Гальченко