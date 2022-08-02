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В Рязанской области прошли учения спасателей-десантников
Во вторник, 2 августа, на аэродроме Житово прошли учения центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

В Рязанской области прошли учения спасателей-десантников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во вторник, 2 августа, на аэродроме Житово прошли учения центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Личный состав центра тренировался прыгать из самолета с задержкой раскрытия парашюта, а также сбрасывать грузовые контейнеры на ограниченную площадку приземления, десантировать спасательное оборудование и снаряжение с использованием парашютно-грузовых систем «ПГС-1000, УПП-1500».

Специалисты центра занимаются аварийно-спасательными работами особой сложности при ликвидации ЧС.

Руководил учениями начальник воздушно-десантной службы центра, полковник Игорь Кузаев.

«Такие учения мы проводим раз в квартал, с применением самолета Ил-76, — отмечает Игорь Кузаев. — Мы готовим технику, которая может применяться для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и десантируем ее вместе с людьми на ограниченную площадку приземления. Сегодня личный состав показал хорошие знания и умения, все задачи были выполнены в полном объеме».

Ранее сообщалось, что самолет МЧС Ил-76 несколько часов кружил над Рязанью. Он сделал более десяти кругов в районе Рыбного и приземлился в Жуковском.