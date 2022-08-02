В МЧС прокомментировали полет кружившего над Рязанью Ил-76

В пресс-службе ведомства отметили, что на территории области проходят учения по десантированию.

В МЧС прокомментировали полет кружившего над Рязанью Ил-76.

В пресс-службе ведомства отметили, что на территории области проходят учения по десантированию.

По данным сайта FlightRadar, борт МЧС несколько часов кружил над Рязанью. Он совершил более 10 кругов в районе Рыбного, после чего направился в сторону Жуковского. Позже выяснилось, что он летел из Самары.