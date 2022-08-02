Круживший над Рязанью самолет МЧС приземлился в Жуковском

Самолет ИЛ-76 направлялся в Самару из Жуковского, но дальше Рязани не продвинулся, совершив более 10 кругов в районе Рыбного и областного центра.

Круживший над Рязанью самолет МЧС приземлился в Жуковском. Об этом сообщает сайт FlightRadar.

Самолет ИЛ-76 направлялся в Самару из Жуковского, но дальше Рязани не продвинулся, совершив более 10 кругов в районе Рыбного и областного центра. Далее борт вернулся обратно в Жуковский.