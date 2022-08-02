Стало известно, кто погиб в ДТП с лосем в Клепиковском районе

За рулем иномарки был 30-летний житель Спас-Клепиков. Он погиб на месте аварии.

Стало известно, кто погиб в ДТП с лосем в Клепиковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в понедельник, 1 августа, в 21:00 на 426 километре трассы «Золотое кольцо». Между деревней Кобылинка и Верещугино Chevrolet Lacetti сбил лося, после чего съехал в кювет и наехал на дерево. В результате автомобиль загорелся.

За рулем иномарки был 30-летний житель Спас-Клепиков. Он погиб на месте аварии.

Проводится проверка.