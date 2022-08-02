На участке дороги в Клепиковском районе, где произошло смертельное ДТП с лосем, нет знака «Дикие животные»

Об этом ИД «Пресса» рассказал официальный представитель госавтоинспекции по Клепиковскому району Дмитрий Цыганов.

На участке дороги, где произошло смертельное ДТП с лосем нет знака «Дикие животные». Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на официального представителя госавтоинспекции по Клепиковскому району Дмитрия Цыганова.

Напомним, авария произошла в понедельник, 1 августа, в 21:00 на 426 километре трассы «Золотое кольцо». Chevrolet Lacetti съехал в кювет, столкнулся с деревом и загорелся.

30-летний водитель погиб на месте ДТП. Возможной причиной называлось столкновение машины с лосем.