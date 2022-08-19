В день города в Рязани запустят два салюта

Также 27 августа запланирован гала-концерт.

В день города в Рязани запустят два салюта. Об этом начальник управления культуры мэрии Ольга Голева сообщила на пресс-конференции в пятницу, 19 августа.

27 августа ожидается программа для рязанцев и гостей города. Завершится день гала-концертом и двумя салютами.

«В 19:30 начнется гала-концерт. В качестве подарка ко Дню города выступит Тина Кузнецова. Эта исполнительница была выбрана не случайно, потому что тема форума — наследие, нарядная губерния. Поэтому хотелось продолжить фольклорную тему, только в современном прочтении. Тина как раз отвечает этой теме. В этом году две локации для салюта — на Лыбедском бульваре в 21:30 и в районе УРТ в 22:30», — рассказала Ольга Голева.

Ранее мэр города Елена Сорокина опубликовала программу мероприятий.