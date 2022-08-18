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Опубликована программа на День города в Рязани
Мероприятия запланированы с 25 по 28 августа.

Елена Сорокина опубликовала программу на День города в Рязани. Она разместила соответствующий пост на своей странице «ВКонтакте».

Мероприятия запланированы с 25 по 28 августа. По словам Сорокиной, за четыре дня пройдет почти 40 мероприятий.

26 августа на Лыбедском бульваре стартует фестиваль «Рязанское гостеприимство». На улице Почтовой в 17 часов начнется фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2022», а в Зеленом театре ЦПКиО — музыкальный кубок КВН «Поющий косопуз-2022».

27 августа запланирован всероссийский экскурсионный флешмоб. Для горожан и гостей организуют бесплатные экскурсии по Рязани. Новый проект — детский День города «Азбука Рязани» в игровом формате расскажет об истории областного центра. Завершающим мероприятием станет большой гала-концерт на Лыбедском бульваре и фейерверк. В завершении Дня города, 28 августа, на территории кремля состоится фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». «Подробности раскрывать не буду — впереди совместный брифинг с региональным министерством культуры», — заявила Сорокина.

Она отметила, что прорабатываются внутреннее наполнение праздника и зоны ответственности каждого структурного подразделения и ведомства.

Позже стало известно, что хедлайнером Дня города станет певица Тина Кузнецова.