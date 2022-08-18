Хедлайнером Дня города-2022 в Рязани станет певица Тина Кузнецова
Гала-концерт пройдет в субботу, 27 августа.
Хедлайнером Дня города-2022 в Рязани станет певица Тина Кузнецова. Об этом РЗН. инфо сообщили собственные источники.
Тина Кузнецова известна участием в телепроекте «Голос». На ее счету — песни «Ваня», «Живу улыбаясь», и другие. Помимо этого, Тина Кузнецова — создатель проекта Zventa Sventana. Гала-концерт пройдет в субботу, 27 августа.
Ранее мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала программу празднования Дня города.