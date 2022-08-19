«Авиалесоохрана»: площадь пожаров в Рязанской области более 6400 гектаров
Накануне, 18 августа, «Авиалесоохрана» сообщала о площади в 440 гектаров.
«Авиалесоохрана» сообщила, что площадь пожаров в Рязанской области с начала сезона составила 6419 гектаров. Такие данные ведомство опубликовало в пятницу, 19 августа.
Накануне, 18 августа, «Авиалесоохрана» сообщала о площади в 440 гектаров.
В настоящее время активное тушение проводится на площади 6160 гектаров:
- три пожара на землях лесного фонда (6 012 га);
- пожар на землях обороны и безопасности (45 га);
- два пожара на территорий «Окского заповедника» (102 га).
Ранее Рослесхоз заявил, что рязанские власти скрывали реальную площадь пожаров.