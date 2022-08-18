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Органы лесного хозяйства Рязанской области скрыли реальную площадь пожаров
Об этом сообщили в федеральном Рослесхозе.

Органы лесного хозяйства и природных территорий Рязанской области скрыли реальные площади лесных пожаров. Об этом сообщили в федеральном агентстве лесного хозяйства.

По версии ведомства, упущение органов не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

В службе отметили, что группировку средств по ликвидации пожаров усилили представителями и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.

В 10:00 в Рослесхозе обсудили координацию сил и наращивание группировок. Так, на место возгораний прибыли федеральные десантники из Йошкар-Олы. В пути группировка из Сибири. Также в Рязанскую область прибудут руководитель Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский. Они скоординируют тушение огня.

Отмечается, что задымление в Москве связано с ликвидацией лесных пожаров в Рязанской области.