Органы лесного хозяйства Рязанской области скрыли реальную площадь пожаров

Органы лесного хозяйства и природных территорий Рязанской области скрыли реальные площади лесных пожаров. Об этом сообщили в
По версии ведомства, упущение органов не позволило вовремя нарастить федеральные силы.
В службе отметили, что группировку средств по ликвидации пожаров усилили представителями и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.
В 10:00 в Рослесхозе обсудили координацию сил и наращивание группировок. Так, на место возгораний прибыли федеральные десантники из Йошкар-Олы. В пути группировка из Сибири. Также в Рязанскую область прибудут руководитель Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский. Они скоординируют тушение огня.
Отмечается, что задымление в Москве связано с ликвидацией лесных пожаров в Рязанской области.