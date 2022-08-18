Рязань накрыло дымом и гарью
В городе чувствуется сильный запах гари после лесного пожара в Рязанском районе.
Утром в четверг, 18 августа, Рязань накрыло дымом и гарью. Фото РЗН. инфо прислали очевидцы.
В городе чувствуется сильный запах гари после лесного пожара в Рязанском районе. Горожане отметили, что дым быстро распространился по городу, запах начал чувствоваться около 7:00.
Напомним, в Рязанскую область для тушения лесных пожаров прилетел самолет МЧС Ил-76.
В двух районах региона ввели ЧС.
Ранее стала известна причина пожаров. Власти Москвы заверяли, что ситуация с пожарами 2010 года не повторится.