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Власти Москвы заверили, что ситуация с пожарами 2010 года не повторится
Отмечается, что в Московской области нет действующих торфяных пожаров.

Власти Москвы прокомментировали запах гари, появившийся в области. Сообщение опубликовано на сайте регионального комитета лесного хозяйства.

Отмечается, что в Московской области нет действующих торфяных пожаров.

После 2010 года на торфяниках в области провели работы по обводнению. Власти столицы заверили, что аналогичная ситуация не повторится.

«В настоящее время, по данным Рослесхоза, в Рязанской области локализован пожар на землях иных категорий, запах от которого, учитывая направление ветра в утренние часы, предположительно и чувствуют жители Москвы и Подмосковья», — объяснили в комитете.

С 11 по 21 августа в Московской области ввели усиление для недопущения возгораний, с 16-21 августа — ограничение пребывания граждан в лесах на востоке Подмосковья.

Ранее стало известно, что дым от лесных пожаров под Рязанью дошел до Москвы.