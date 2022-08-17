В Рязанскую область для тушения лесных пожаров прилетел самолет МЧС Ил-76

Самолет задействуют для работы в Клепиковском районе, где пожар перешел в верховой.

В Рязанскую область для тушения лесных пожаров прилетел самолет МЧС Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ил-76 прибыл из аэропорта Жуковский. Самолет задействуют для работы в Клепиковском районе, где пожар перешел в верховой. Это произошло из-за изменения направления и силы ветра.

В МЧС уточнили, что на месте пожара возник огневой фронт шириной до трех километров. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Напомним, ранее на оказание помощи в Рязанскую область прибыла наземная сводная аэромобильная группировка правительства Москвы.

Всего на тушении природных пожаров в регионе задействовано 347 человек и 125 единиц техники.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Клепиковском районе подготовили план эвакуации жителей поселка Голованово.