Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
30°
Чтв, 18
27°
Птн, 19
26°
ЦБ USD 60.76 -0.66 18/08
ЦБ EUR 61.83 -0.53 18/08
Нал. USD 63.15 / 67.25 17/08 15:00
Нал. EUR 64.35 / 69.95 17/08 16:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
Вчера 09:01
1 089
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
1 513
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
37 923
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 373
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанскую область для тушения лесных пожаров прилетел самолет МЧС Ил-76
Самолет задействуют для работы в Клепиковском районе, где пожар перешел в верховой.

В Рязанскую область для тушения лесных пожаров прилетел самолет МЧС Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ил-76 прибыл из аэропорта Жуковский. Самолет задействуют для работы в Клепиковском районе, где пожар перешел в верховой. Это произошло из-за изменения направления и силы ветра.

В МЧС уточнили, что на месте пожара возник огневой фронт шириной до трех километров. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Напомним, ранее на оказание помощи в Рязанскую область прибыла наземная сводная аэромобильная группировка правительства Москвы.

Всего на тушении природных пожаров в регионе задействовано 347 человек и 125 единиц техники.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Клепиковском районе подготовили план эвакуации жителей поселка Голованово.