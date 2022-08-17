Дым от лесных пожаров под Рязанью дошел до Москвы

По информации Рослесхоза, задымление и запах гари пришли из Рязанской области.

Дым от лесных пожаров под Рязанью дошел до Москвы. Об этом пишет « РИА Новости ».

В среду, 17 августа, жители юга Москвы почувствовали запах гари. По информации Рослесхоза, задымление пришло из Рязанской области.

В частности, запах гари почувствовали в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково.

В воздухе не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщили изданию в столичных экстренных службах.

Также запах гари и задымление дошли до Рыбновского района Рязанской области. Очевидцы прислали в редакцию РЗН. инфо фотографии.