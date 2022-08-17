В Клепиковском районе планируют эвакуировать жителей поселка Голованово
Причина — лесные пожары.
В Клепиковском районе подготовили план эвакуации жителей поселка Голованово. Об этом сообщил
Ранее в районе объявили режим ЧС.
Политик отметил, что из-за изменения направления и силы ветра пожар перешел в верховой. Поселок оказался под угрозой. По словам Малков, в потенциально опасной зоне живут 70 человек.
«Разворачивается прибывающая противопожарная техника. Продолжают работать вертолеты авиаразведки и тушения», — написал врио губернатора. Помимо этого в Рязань запросили дополнительную поддержку в МЧС. Из Москвы прилетит противопожарный самолет ИЛ-76 с 42 тоннами воды.