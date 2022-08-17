В Клепиковском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Ранее он начал действовать в Спасском районе.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в двух районах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба
Помимо Спасского района, режим начал действовать в Клепиковском районе.
По словам врио главы региона Павла Малкова, в регионе действуют четыре очага лесных пожаров. В частности, в Спасском районе его площадь составляет около 500 гектаров.
«В настоящее время опасности для населенных пунктов нет. Производится тушение возгораний», — приводит слова Малкова пресс-служба облправительства.