В Спасском районе из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

Также в районе усилят группировку, задействованную в ликвидации возгораний.

В Спасском районе из-за лесных пожаров объявили режим Ч. С. Об этом сообщило региональное управление МЧС .

На заседании оперативного штаба во вторник, 16 августа, специалисты приняли решение усилить группировку, участвующую в ликвидации лесных пожаров.

Так, аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону отправилась в Спасский и Рязанский районы для оказания необходимой помощи. В ее составе — 60 человек, 10 единиц техники.

«Главная задача -​ в случае угрозы не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь подразделениям министерства природопользования региона в ликвидации пожаров», — отметили в ведомстве.

Также по данным мониторинга управления сейчас угроз для населенных пунктов нет.