В Спасском районе из-за лесных пожаров объявили режим ЧС
Также в районе усилят группировку, задействованную в ликвидации возгораний.
В Спасском районе из-за лесных пожаров объявили
На заседании оперативного штаба во вторник, 16 августа, специалисты приняли решение усилить группировку, участвующую в ликвидации лесных пожаров.
Так, аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону отправилась в Спасский и Рязанский районы для оказания необходимой помощи. В ее составе — 60 человек, 10 единиц техники.
«Главная задача - в случае угрозы не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь подразделениям министерства природопользования региона в ликвидации пожаров», — отметили в ведомстве.
Также по данным мониторинга управления сейчас угроз для населенных пунктов нет.