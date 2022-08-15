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Площадь лесных пожаров в Рязанской области стала самой большой в ЦФО с начала 2022 года
Она составила почти половину всей площади пожаров в ЦФО.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области стала самой большой в ЦФО с начала 2022 года. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего в Центральном федеральном округе площадь пожаров на 15 августа составила 722,3 гектара. Среди них 355,6 гектар — в Рязанской области. Это почти половина всей площади лесных пожаров в ЦФО.

Показатель вырос всего за две недели. По данным на 1 августа площадь пожаров в регионе составляла 17,6 гектаров, сейчас он вырос почти на 340 гектаров.

Что касается других регионов, площадь пожаров в Московской области составила 119 гектаров, во Владимирской — 41,4 гектаров, в Липецкой — три гектара.

Напомним, ранее на территории Окского заповедника тушили пожар на площади около 100 гектаров.