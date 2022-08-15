Площадь лесных пожаров в Рязанской области стала самой большой в ЦФО с начала 2022 года. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».
Всего в Центральном федеральном округе площадь пожаров на 15 августа составила 722,3 гектара. Среди них 355,6 гектар — в Рязанской области. Это почти половина всей площади лесных пожаров в ЦФО.
Показатель вырос всего за две недели. По данным на 1 августа площадь пожаров в регионе составляла 17,6 гектаров, сейчас он вырос почти на 340 гектаров.
Что касается других регионов, площадь пожаров в Московской области составила 119 гектаров, во Владимирской — 41,4 гектаров, в Липецкой — три гектара.
Напомним, ранее на территории Окского заповедника тушили пожар на площади около 100 гектаров.